«Видим прогресс». Зеленский рассчитывает, что шестой пакет санкций против РФ будет принят в ближайшее время

31 мая, 18:15
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Евросоюз примет шестой пакет санкций против РФ в ближайшее время.

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«Мы видим прогресс с утверждением шестого санкционного пакета. Надеемся, что он будет принят в ближайшее время», — заявил Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Словакии.

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Зеленский также подчеркнул: когда между пятым и шестым санкционными пакетами против РФ прошло более 50 дней, это «не является приемлемым». Президент добавил, что ключевые ограничения против России, которые будут вынуждать ее прекратить войну, должны касаться энергоносителей.

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Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Санкции Запада Война в Украине Владимир Зеленский

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