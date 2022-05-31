«Видим прогресс». Зеленский рассчитывает, что шестой пакет санкций против РФ будет принят в ближайшее время 31 мая, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Евросоюз примет шестой пакет санкций против РФ в ближайшее время.

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«Мы видим прогресс с утверждением шестого санкционного пакета. Надеемся, что он будет принят в ближайшее время», — заявил Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Словакии.

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Зеленский также подчеркнул: когда между пятым и шестым санкционными пакетами против РФ прошло более 50 дней, это «не является приемлемым». Президент добавил, что ключевые ограничения против России, которые будут вынуждать ее прекратить войну, должны касаться энергоносителей.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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