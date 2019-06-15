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Зеленский с Аваковым открыли центр разминирования в Мариуполе

Вчера, 18:46
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Зеленский с Аваковым открыли центр разминирования в Мариуполе - фото

МВД

Владимир Зеленский и Арсен Аваков

В субботу, 15 июня, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ДСНС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводном разминировании.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Я хочу поздравить всю Украину с открытием центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность — разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство», — заявил Зеленский.

Аваков добавил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Сообщается, что центр реконструировали и оборудовали всем необходимым оборудованием. Сейчас боевое дежурство несут 47 спасателей-пиротехников.

Теги:   ГСЧС Разминирование Минирование Владимир Зеленский Арсен Аваков МВД Украины

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