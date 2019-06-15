Зеленский с Аваковым открыли центр разминирования в Мариуполе Вчера, 18:46 Цей матеріал також доступний українською МВД Владимир Зеленский и Арсен Аваков МВД

В субботу, 15 июня, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли центр ДСНС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводном разминировании.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Я хочу поздравить всю Украину с открытием центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. А на вас лежит огромная ответственность — разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство», — заявил Зеленский.

Аваков добавил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Сообщается, что центр реконструировали и оборудовали всем необходимым оборудованием. Сейчас боевое дежурство несут 47 спасателей-пиротехников.