Умеров является главным и пока единственным кандидатом Зеленского на должность посла Украины в США — Суспільне

11 июля, 21:31
Умеров является пока основным кандидатом на должность посла Украины в США (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как основного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента.

Источник отметил, что в случае назначения Умерова, среди возможных кандидатов на должность министра обороны рассматриваются несколько высокопоставленных чиновников: премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В зависимости от того, кто из чиновников станет новым министром обороны, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

10 июля Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена. Президент рассматривает вместо нее кандидатуру министра обороны Рустема Умерова.

8 июля Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Зеленский назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Общественного информированные источники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, опубликованном 8 июля, заявил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.

Редактор: Роксолана Остапчук

