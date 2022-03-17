Зеленский — россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда?
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска устроили блокаду Мариуполя.
Об этом он сказал в ходе видеообращения.
Зеленский отметил, что в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре города, где укрывались от обстрелов сотни людей. В результате здание было разрушено. Число погибших пока неизвестно.
«Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью… Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?» — заявил президент.
Он подчеркнул, что украинцы не забудут жертв российской агрессии и не простят этого российскому государству.
Зеленский сказал, что гуманитарные коридоры в среду не работали, так как российские военные не прекращали обстрелы и не гарантировали безопасности.
«Мы готовы обеспечивать тишину. Мы готовы увозить людей и направлять гуманитарные грузы. Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас», — отметил он.
Президент добавил, что «для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили».
«Мы забираем мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск… Забираем в Запорожье. Всего за сутки удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч — дети», — сообщил Зеленский.
Народный депутат Сергей Тарута заявил 16 марта, что бомбардировка Мариуполя осуществляется по меньшей мере 25 самолетами, вылетающими из оккупированного Россией Севастополя.
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