Зеленский — россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда?

17 марта, 01:30
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска устроили блокаду Мариуполя.

Об этом он сказал в ходе видеообращения.

Зеленский отметил, что в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре города, где укрывались от обстрелов сотни людей. В результате здание было разрушено. Число погибших пока неизвестно.

«Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью… Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?» — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинцы не забудут жертв российской агрессии и не простят этого российскому государству.

Зеленский сказал, что гуманитарные коридоры в среду не работали, так как российские военные не прекращали обстрелы и не гарантировали безопасности.

«Мы готовы обеспечивать тишину. Мы готовы увозить людей и направлять гуманитарные грузы. Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас», — отметил он.

Президент добавил, что «для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили».

«Мы забираем мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск… Забираем в Запорожье. Всего за сутки удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч — дети», — сообщил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/SfS9KDHNapQ

Народный депутат Сергей Тарута заявил 16 марта, что бомбардировка Мариуполя осуществляется по меньшей мере 25 самолетами, вылетающими из оккупированного Россией Севастополя.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Мариуполь Владимир Зеленский Война России против Украины

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