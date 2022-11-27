«Следующая неделя может быть сложной». Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары 27 ноября, 22:12 Зеленский предупреждает, что российские террористы готовят новые удары (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье, 27 ноября, предупредил, что Россия готовит новые удары. Он заявил, что следующая неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.

«Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты — они не успокоятся. … Неделя, которая начинается, может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому вы можете помочь», — сказал Зеленский.

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Он призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

«Все вместе и помогая друг другу — мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, это попытка России использовать холод против людей. Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за террористическую войну», — добавил он.