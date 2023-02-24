Зеленский — журналистке 5 канала: Я уничтожил олигархов, один из них — владелец вашего канала 24 февраля, 22:12 Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в пятницу, 24 февраля, назвал своего предшественника Петра Порошенко олигархом и сравнил их достижения в борьбе против российской агрессии.

Главе государства задала вопрос журналистка 5 канала, которая упомянула, что в апреле 2022 года телеканал вместе с Еспресо и Прямым отключили от цифрового вещания. Вопрос касался того, не жалеет ли Зеленский о своем январском обращении перед полномасштабным вторжением России, в котором призывал украинцев «не поддаваться на провокации».



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Также журналистка спросила, не могло ли окружение президента преуменьшать угрозу вторжения РФ и «какое наказание должен понести» бывший глава СБУ Иван Баканов. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров попросил ее заканчивать вопрос, и у нее забрали микрофон. До этого Никифоров призывал всех журналистов задавать не больше одного вопроса.



Зеленский сказал, что он после 24 февраля «никуда не делся» и важно, что «мы не потеряли государство».

«Да, это благодаря народу Украины и Вооруженным Силам, наверное, немного и благодаря мне — как бы вам это ни неприятно было слышать… Я не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал… У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения и так далее. Наверное, вам не очень приятно это слышать. Но я благодарен вам за то, что вы есть…», — заявил он.

Зеленский добавил, что Украина победит «с таким президентом, какой есть, а с тем, что было, мы не победили». Он также сказал, что как президент «уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них — владелец вашего канала».