Зеленский решил уволить Луценко из-за отсутствия образования Сегодня, 18:54 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не соответствует требованиям закона О прокуратуре, сказано в представлении президента Владимира Зеленского о даче согласия парламента на увольнение Луценко с должности генпрокурора.

Об этом сказано в представлении президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия парламента на увольнение Луценко с должности генпрокурора, передает Интерфакс-Украина.

В документе сказано, что Луценко «не соответствует установленным законом Украины «О прокуратуре» требованиям к генеральному прокурору Украины, а поэтому не может находиться на этой должности, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины «О прокуратуре».

Согласно обоснованию, генпрокурор является прокурором органа прокуратуры, и пребывание на административной должности не освобождает его от осуществления полномочий прокурора.

Кроме того, согласно закону О прокуратуре, претендент на административную должность в прокуратуре должен соответствовать общим требованиям к прокурору — наличие высшего юридического образования, стаж работы в области права, владение государственным языком.

«Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона Украины „О прокуратуре“, в том числе в части соблюдения требований относительно наличия высшего юридического образования и стажа работы в сфере права», — сказано в представлении главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

Генпрокурор Юрий Луценко отказался уходить в отставку.

Позже он заявил, что покинет должность после проведения досрочных парламентских выборов.

