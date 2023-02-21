«Испытание на выносливость». Зеленский и его команда весь год работали по 18 часов в день и провели месяцы в бункере — репортаж The Times 21 февраля, 17:09 По словам помощника Владимира Зеленского, жизнь в темноте вдали от жены и детей оказывает на президента Украины «большое давление» (Фото:president.gov.ua)

Банковая все еще работает в условиях затемнения, а президент Владимир Зеленский и сотрудники его Офиса проходят постоянное испытание на выносливость, работая по 18 часов в день, рассказывает политическая корреспондентка The Times Кэролайн Уилер.



NV публикует сокращенный пересказ ее репортажа из Киева.

Меры безопасности на Банковой

Самым поразительным при входе на Банковую Уилер называет темноту внутри. По ее словам, все шторы в здании задернуты, а свет выключен, чтобы уменьшить опасность нападения с воздуха или атаки снайперов.

Видео дня

«Я предположила, что темнота — это временная мера из-за последней ракетной атаки, но мне сказали, что это постоянная особенность. Когда охранник провел меня по огромным коридорам и вверх по парадной лестнице, я даже не могла видеть своих ног и смогла найти дорогу только благодаря фонарику на его телефоне», — пишет политическая корреспондентка Times.

Она отмечает, что на каждой улице, прилегающей к Банковой, есть КПП с вооруженной охраной, которая пропускает туде только тех, кто показал нужные документы и паспорт. Гражданские автомобили не пропускают, а у пешеходов спрашивают меняющиеся каждый день пароли, представляющие собой труднопроизноссимые для россиян фразы.

Уилер попала на Банковую на фургоне службы безопасности. Она отмечает, что окна в Офисе президента забаррикадированы мешкками с песком и упоминает о том, что, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, только за одну неделю в марте Зеленский пережил три покушения на свою жизнь.

«Почти никто не вздрогнул, когда в четвертый раз за день прозвучал сигнал воздушной тревоги — и никто не двинулся к подземному укрытию. По словам правительственного чиновника, бункер использовался только один раз за последние месяцы: после того, как летом были получены разведданные о том, что россиянне планируют нанести удар по штаб-квартире правительства», — пишет корреспондентка Times.

По ее словам, в коридорах Офиса президента есть огневые точки, «чтобы помочь украинским силам защитить президента в случае осады».

Год испытаний на выносливость

Уилер находилась в Офисе президента, когда Зеленский в сопровождении своих советников, в том числе Андрея Ермака, вернулись из поездки в Великобританию и Европу. По ее словам, Ермак сказал, что это были «долгие три дня» в пути.

«Весь прошлый год стал испытанием на выносливость для Зеленского и его чиновников, которые работают по 18 часов в день семь дней в неделю и часто спят в своем темном офисном здании ради собственной безопасности. Они почти не видят свои семьи», — пишет корреспондентка Times. Она добавила, что, по словам помощника Зеленского, жизнь в темноте вдали от жены и детей оказывает на президента Украины «большое давление».

Во время своей поездки на Банковую Уилер встретилась с главой ОП Андреем Ермаком. «Мы знаем, что они (российские вррйска — ред.) готовят это наступление, и мы знаем, что это … сложная ситуация», — сказал он корреспондентке Times, подчеркнув в то же время, что совершенный в день интервью 14-й массированный российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины «не изменил нашу позицию». Глава ОП также заявил, что Украина не собирается отказываться от защиты Бахмута.

Александр Роднянский-младший, являющийся консультантом Зеленского по вопросам экономической политики, рассказал Уилер, что в первый день полномасштабного российского вторжения он проснулся в 4 утра от звука ракетных ударов по Киеву. Его сразу же пригласили присоединиться к Зеленскому и другим его помощникам в подземном бункере под Банковой.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сказал корреспондентке Times, что в ночь перед вторжением он отправил свою семью в относительно безопасную Западную Украину, после чего вернулся домой и выключил телефон, потому что «очень хотел спать». Когда Сольский проснулся и включил телефон, президент Украины уже объявил военное положение. Руководство правительства немедленно перевели в подземные бункеры, военные распорядились, чтобы оно оставалось там до дальнейшего уведомления.

Инсайдер с Банковой рассказал Уилер, что находится там было тяжело.

«Солнца не видишь, времени не знаешь. Если Путин был в своем бункере [во время пандемии], то неудивительно, что он сошел с ума. Я не хотел оставаться там надолго», — сказал он.

Один из источников корреспондентки Times сообщил, что, согласно первоначальному плану, руководство страны должно было находиться в бункере неделю, но из-за продвижения российских войск в окрестностях Киева Зеленский и его самые высокопоставленные помощники провели большую часть двух месяцев под землей. Иногда они все же выходили на поверхность, чтобы заверить украинцев, что они не сбежали.

Ключевым моментом было, когда Зеленский вместе с Ермаком и другими членами своей команды ненадолго вышли из своего подземного бункера во вторую ночь вторжения, чтобы записать 40-секундное видео для народа, пока на соседних улицах продолжались бои. Оно стало ответом на российскую дезинформацию о том, что Зеленский покинул страну. «Мы все здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», — говорит в нем президент. Видео воодушевило украинцев.

Находившиеся в бункере вместе с президентом подписали соглашение о неразглашении, запрещающее им сообщать любые подробности о конструкции бункера, его расположении или обслуживании. Им даже запретили рассказывать о том, что они ели.

Изолированная внизу команда наблюдала за войной с помощью своих iPhone. Дни президента часто представляли собой череду встреч, интервью и звонков мировым лидерам. Сон часто прерывался.

«Через несколько часов после вторжения, когда вокруг правительственного квартала вспыхнула перестрелка, охранники защищенного комплекса выключили свет и выдали Зеленскому и дюжине его помощников бронежилеты и автоматы», — говорится в статье.

По словам Уилер, Сольского не удивила решительность Зеленского.

«Я много раз видел, что он очень стойкий. Даже упрямый», — сказал он ей.

Украина смогла дать отпор российскому натиску, хотя мир этого не ждал.

«Во-первых, [Россия] недооценила наши оборонительные возможности. Во-вторых, они переоценили свои способности», — объяснил это корреспондентке Times Роднянский.

Сольский выразился еще резче: «Что мы понимаем о россиянах, так это то, что никаких умных планов (от них — ред.) ждать не приходится. Они вели себя очевидным образом».

После того, как россияне отступили на восток, Банковая все еще находилась в кризисном состоянии.

«Не было периода времени, когда у нас не было бы сложной ситуации на поле боя. Что особенного в президенте и его команде, так это то, что они всегда возлагают на себя очень большие надежды. Даже когда никто не верит, … они делают все возможное. Когда вы работаете с ними, вы начинаете вдохновляться их энергией и всегда выходите за пределы возможного», — сказала корреспондентке Times Даша Заривная, одна из помощниц Зеленского.

Роднянский сказал, что он по-прежнему поражен функциональностью правительства, заседания которого в течение многих месяцев проходили в метро на станции Майдан Незалежности.

«Правительство в состоянии войны — это во многих отношениях еще очень нормальное правительство. Но [поскольку] это военное положение, есть всевозможные ограничения. Атмосфера другая. Приоритеты и ценности — мысленно — сейчас все о выживании. Вы не можете позволить себе роскошь думать о вещах, к которым вы привыкли», — отметил он.

Цели: сохранить экономику и закончить войну

Приоритетом для Банковой является поддержание экономики в рабочем состоянии. С начала войны произошло падение ВВП на 20−30 процентов. «Это лучше, чем мы ожидали. Но, конечно, это очень резкий кризис», — сказал Роднянский.

«Прошлым летом страна оказалась на грани банкротства, которого удалось избежать только тогда, когда Роднянский обратился напрямую к министру иностранных дел Германии за дополнительной поддержкой. Половина государственных доходов в настоящее время поступает в виде иностранной помощи, а значительная часть остальной части зависит от гигантского сельскохозяйственного производства», — говорится в статье Times.

Украина производит 15% мировой кукурузы, 10% мировой пшеницы, 15% ячменя и почти половину подсолнечного масла. Главная обязанность министра аграрной политики Сольского — поддержать производство и экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на российские ракетные удары.

«Фермерам приходится продавать свое зерно по крайне низкой цене, потому что логистика для всего очень дорогая», — сказал он. Перед войной «расходы на логистику от поля до порта составляли около 30 долларов. На данный момент это не менее 100 долларов»".

В статье омечается, что многие фермеры вступили в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать свою страну, и это привело к значительному снижению объемов производства. В результате возникли проблемы с глобальным снабжением продовольствием, особенно в Африке, некоторые страны которой зависят от украинского зерна. В ноябре Зеленский объявил о гуманитарной программе Grain From Ukraine, убедив международные фонды, иностранные правительства, благотворительные организации и частные предприятия, купить украинское зерно для дальнейшей передачи его в голодающие страны Африки.

Банковая надеется, что поставки продовольствия можно будет использовать в качестве дипломатического инструмента для противодействия влиянию России в Африке.

Девятнадцать африканских стран воздержались при принятии резолюции ООН, осуждающей аннексию Москвой четырех областей Украины в октябре, а 26 проголосовали за.

«Россияне присутствуют в Африке и хотят продвигать свою точку зрения. Мы должны улучшить наше присутствие», — сказал Сольский.

По словам Роднянского, то, что происходит на передовой, также оказывает «огромное» влияние на экономику. Военные успехи создают «позитивные ожидания, поэтому люди возвращаются из-за границы, начинают инвестировать, производить здесь и чувствуют себя более уверенно. Если есть хоть малейшая негативная новость, … люди пугаются, начинают убегать, производство останавливается».

Путин приказал призвать до 800 тысяч гражданских для нового наступления в Украине.

Хотя Ермак сказал корреспондентке Times, что новые российские войска «не очень дисциплинированны», он признал, что проблемой является само «количество людей».

По словам инсайдера Банковой, в ответ Украина создала новую схему добровольной мобилизации с «хорошими результатами».

«Многие люди готовы идти и сражаться. У нас также есть добровольцы из других стран. У нас есть чеченцы, поляки, белорусы, литовцы, из Великобритании, США и Канады», — рассказал собеседник Уилер.

Судьба Украины будет определяться силой поддержки со стороны ее западных союзников, и страна тратит огромное количество времени и ресурсов на дипломатическую работу.

По словам Заривной, Банковая нацелена на страны, которые «не поддерживают» ее в Европейском парламенте. Среди них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который критикует правительство Зеленского и заявил, что наложит вето на любые санкции ЕС против России, затрагивающие ядерную энергетику.

«Некоторые даже транслируют пророссийские месседжи, и это непросто. Нужно приходить и объяснять, объяснять и объяснять», — сказала Заривная.

Ермак в разговоре с Times выразил возмущение тем, что сотни провоенных российских певцов, артистов и влиятельных лиц могут свободно путешествовать по Западу.

«На Банковой был шок, когда Филипп Киркоров, которого называют „любимым певцом Путина“, в этом месяце посетил церемонию вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе», — говорится в статье.

Ермак написал западным технологическим гигантам, в том числе Spotify, с просьбой удалить российских пропагандистов со своих платформ, а также к BP и Shell, призывая их и дальше сокращать бизнес с Россией и прекратить «получать прибыль от российских товаров».

Накануне первой годовщины этой войны он сделал резкое послание западным союзникам Украины: «В этом году можно закончить эту войну. Совсем не обязательно иметь вторую годовщину. Дайте нам все, что нужно для победы».

