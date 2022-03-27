«Украина опасна с многих точек зрения». Зеленский рассказал, почему Путин принял решение начать полномасштабную войну

27 марта, 22:36
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Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабной войне, потому что опасался успеха Украины и хотел получить признание.

«Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка — он потерял несколько миллионов русскоязычного населения», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о мотивах Путина в интервью для российских СМИ.

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По мнению украинского лидера, Путин хотел вернуть влияние русского языка силой, но это приведет к новой волне украинизации.

«Второе — конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа — он точно понимает, какой народ здесь. Уже не до конца, но тем не менее. Люди понимают многие, что такой азартный и трудолюбивый народ, конечно, экономически выпрыгнет», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что потенциальный успех Украины — это экономические риски для РФ. Также президент добавил, что Путиным руководит желание получить признание, но своими действиями он достигает обратно и не получит даже памятников.

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«[У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент — Мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник. И считаю, что это ошибка», — сказал Зеленский.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Война в Украине Владимир Зеленский

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