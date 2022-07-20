Увеличение поддержки Украины. Зеленский рассказал о задачах визита первой леди в США

20 июля, 00:16
Елена Зеленская находится с визитом в США (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Елена Зеленская находится с визитом в США (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что основными задачами первой леди Украины Елены Зеленской во время визита в США является увеличение поддержки для защиты от российского террора.

«Я ожидаю от этого визита первой леди весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой. Именно сейчас это важно. Уже состоялись встречи и с государственным секретарем Энтони Блинкеном, с Самантой Пауэр и другими влиятельными женщинами — политиками, которые представляют правительственные и парламентские структуры Америки», — заявил президент.

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Владимир Зеленский напомнил, что завтра первая леди США будет выступать в Конгрессе.

«Завтра Елена будет выступать в Конгрессе — от имени всех украинских матерей, всех украинских женщин, и это будет важно обращение. И я очень верю, что его действительно услышат те, от кого зависит принятие решений в США», — заявил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=GqS6xorxW70
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Елена Зеленская начала визит в США 18 июля. В частности, она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской диаспоры. Это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины.

19 июля первая леди Украины встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.

https://www.youtube.com/watch?v=OQUe-pv4Jsk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Война в Украине Владимир Зеленский Елена Зеленская Война России против Украины

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