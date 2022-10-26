На Бахмутском направлении сейчас больше всего видно безумие российского командования — Зеленский

26 октября, 22:52
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Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 26 октября, заявил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области сейчас идут самые ожесточенные бои.

Глава государства подчеркнул, что все защитники Украины, которые держат позиции на этих направлениях, герои.

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«Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов», — рассказал Зеленский.

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Он также рассказал, что на других направлениях продолжаются активные действий. Президент отметил храбрость бойцов 25-й воздушно-десантной бригады при освобождении оккупированных территорий Луганской области.

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«В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины», — добавил он.

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Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Бахмут Донецкой области, довоенное население которого достигало 80 тысяч человек, несколько месяцев остается самой горячей точкой боев за Донбасс и на фронте в целом — это единственное крупное направление, где все еще пытаются наступать войска РФ.

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https://www.youtube.com/embed/3wlHI2VqRNY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины

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