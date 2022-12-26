Оккупанты на Донбассе тратят все доступные ресурсы, чтобы выдавить хоть какое-то продвижение — Зеленский

26 декабря, 22:41
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Защитники Украины в Бахмуте, 26 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины в Бахмуте, 26 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 декабря, рассказал о ситуации на Донбассе, где российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

«Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы — а это значительные ресурсы, — чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение», — заявил он.

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Зеленский поблагодарил всех защитников Украины на Донбассе, которые «находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, „минусовать“ их».

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Президент отметил действия бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые взяли в плен россиян в Донецкой области, а также защитников из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые успешно уничтожили врага на Лиманском направлении.

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Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты не считают свои потери под Бахмутом и заваливают фронт пушечным мясом. Вражеские удары частично или полностью разрушили 60% инфраструктуры Бахмута.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.

https://www.youtube.com/embed/5jJgxZ1cmUA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Владимир Зеленский Бахмут

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