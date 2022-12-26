Оккупанты на Донбассе тратят все доступные ресурсы, чтобы выдавить хоть какое-то продвижение — Зеленский 26 декабря, 22:41 Защитники Украины в Бахмуте, 26 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 декабря, рассказал о ситуации на Донбассе, где российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

«Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы — а это значительные ресурсы, — чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение», — заявил он.



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Зеленский поблагодарил всех защитников Украины на Донбассе, которые «находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, „минусовать“ их».

Президент отметил действия бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые взяли в плен россиян в Донецкой области, а также защитников из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые успешно уничтожили врага на Лиманском направлении.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты не считают свои потери под Бахмутом и заваливают фронт пушечным мясом. Вражеские удары частично или полностью разрушили 60% инфраструктуры Бахмута.



Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной.