«Четко понимаем планы врага». Зеленский рассказал о действиях ВСУ в Херсонской области

8 ноября, 23:44
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 8 ноября, заявил, что защитники Украины знают о планах российских оккупантов в Херсонской области.

«Херсонская область: четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны», — сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что, хотя новостей с фронта в информпространстве стало немного меньше, это не значит, что снизилась интенсивность боев. Он подчеркнул, что сейчас по всему фронту сложная ситуация, на отдельных участках идут жестокие позиционные бои.

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"…Особенно тяжело, тоже по-прежнему, на Донбассе… оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ — выйти на админграницу Донецкой области — у них не изменился", — добавил президент и поблагодарил защитников Украины, которые держат позиции на Донбассе.

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра. Россияне также запугивают жителей области подрывом дамбы Каховской ГЭС, чтобы заставить их уехать.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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