«Четко понимаем планы врага». Зеленский рассказал о действиях ВСУ в Херсонской области 8 ноября, 23:44 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 8 ноября, заявил, что защитники Украины знают о планах российских оккупантов в Херсонской области.

«Херсонская область: четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны», — сказал глава государства.



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Зеленский отметил, что, хотя новостей с фронта в информпространстве стало немного меньше, это не значит, что снизилась интенсивность боев. Он подчеркнул, что сейчас по всему фронту сложная ситуация, на отдельных участках идут жестокие позиционные бои.

"…Особенно тяжело, тоже по-прежнему, на Донбассе… оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ — выйти на админграницу Донецкой области — у них не изменился", — добавил президент и поблагодарил защитников Украины, которые держат позиции на Донбассе.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра. Россияне также запугивают жителей области подрывом дамбы Каховской ГЭС, чтобы заставить их уехать.