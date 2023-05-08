У Украины есть хорошие новости по боеприпасам — Зеленский 8 мая, 22:51 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть хорошие новости о поставках боеприпасов украинским военнослужащим, но пока не время обнародовать эту информацию.

В вечернем обращении он подчеркнул, что провел совещание по этому вопросу.

«Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать», — сказал он.

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Также президент рассказал детали относительно проведенной Ставки главнокомандующего. По его словам, докладывали и командующие оперативных направлений, и Главком, и руководители разведки.

5 мая согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

13 апреля Совет ЕС принял решение выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости боеприпасов, которые страны-члены ЕС передадут Украине из своих запасов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине суммой в 2 млрд евро. Он предусматривает выделение 1 млрд евро на компенсацию поставок государствам-членам, еще 1 млрд — на совместные закупки боеприпасов, а также увеличение производственных мощностей в ЕС.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.