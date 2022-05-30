На Донбассе собран максимум боевой мощи российской армии — Зеленский 30 мая, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что на Донбассе собран максимум боевой мощи российских оккупантов.

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Глава государства сказал, что ситуация на Донбассе по-прежнему крайне тяжелая, российская армия точечно пытается собрать превосходящие силы для все большего давления на защитников Украины.

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«Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые, несмотря на техническое и, иногда, количественное превосходство оккупантов героически держат оборону», — подчеркнул Зеленский.

Вечером 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам удалось немного продвинуться вглубь Северодонецка, там продолжаются уличные бои.

Пресс-центр группировки Объединенных сил сообщал, что 30 мая украинские защитники отразили восемь атак россиян на Донецком и Луганском направлениях.

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