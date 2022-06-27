«Если бы захотел, уже бы уволил». Зеленский прокомментировал возможность отставки главы СБУ Баканова 27 июня, 17:46 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отставка главы СБУ Ивана Баканова зависит от результатов инспекции. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

«Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас», — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

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Президент подчеркнул, что «некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ».

«По разным причинам. Все эти причины — я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю: любого, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь», — сказал он.

Ранее издание Politico сообщало, что Зеленский намерен уволить Баканова из-за неудачных операций и временной оккупации Херсона.

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