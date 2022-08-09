Зеленский в разговоре с Клинтоном призвал его использовать личный авторитет, чтобы повлиять на ситуацию на ЗАЭС 9 августа, 03:13 Владимир Зеленский провел переговоры онлайн с Биллом Клинтоном (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего главу Белого дома Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания к ситуации с Запорожской АЭС.

Во время онлайн встречи Зеленский также поблагодарил Клинтона и его жену, в частности за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

«США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится Россия. Мы хорошо знаем, что происходит с „замороженными конфликтами“. Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить», — заявил Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы общества «где свобода и демократия являются базовыми ценностями», не теряли ощущение актуальности войны в Украине.

Фото: Офис президента

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