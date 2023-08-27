Зеленский считает, что деоккупацию Крыма можно осуществить политическим давлением на РФ 27 августа, 21:02 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stelios Misinas)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деоккупацию оккупированного Крымского полуострова можно осуществить путем политического давления на страну-агрессора РФ.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1 в воскресенье, 27 августа.

На вопрос Мосейчук о возможности военной операции по освобождению полуострова, Зеленский ответил, что следует выйти к админграницам с Крымом и осуществлять политическое давление на страну-агрессора.

Видео дня

«Меньше жертв, если мы будем на административных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Это было бы лучше, я так считаю», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что также важным фактором является война. Поэтому он убежден, что в вопросе освобождения Крыма «надо все рассчитывать».

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, вероятно, будет освобождать временно оккупированный Крым военным путем.