Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет производить с США беспилотники (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Украина заключила соглашения с несколькими американскими компаниями по совместному производству беспилотников , включая дроны-перехватчики. Об этом в четверг, 3 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию, пишет Европейская правда.

По его словам, утром, во время его пребывания в Дании, был подписан соответствующий документ о начале сотрудничества с американскими производителями дронов.

«Это co-production между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год — сотни тысяч, следующий год — будет увеличение», — рассказал президент.

Зеленский сообщил, что главным элементом нового сотрудничества стали дроны-перехватчики, которые уже успешно прошли испытания в Украине. По его словам, тестирование проводилось с привлечением нескольких компаний, а сейчас достигнута договоренность о подписании полноценного контракта. Президент отметил ожидание значительного эффекта от использования этих дронов для сбивания вражеских шахедов.

Он также добавил, что предусмотрено предоставление доступа к соответствующим технологиям отдельным украинским производителям.

В соцсети Х президент Украины уточнил, что среди партнеров — американская компания Swift Beat. Он также рассказал, какие именно дроны планируется производить: перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, а также ударные дроны, способные поражать цели в глубоком тылу противника.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл с визитом в Данию.

Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете Европейского Союза. Торжества проходят в городе Орхус. Президент Украины выступит с речью.

3 июля украинская компания Skyeton, специализирующаяся на беспилотных авиационных системах, и ведущая британская оборонная компания Prevail Partners объявили о создании совместного предприятия.