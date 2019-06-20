Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады — СМИ Сегодня, 16:04 Цей матеріал також доступний українською ccu.gov.ua КС признал законным указ Зеленского ccu.gov.ua

Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам источника, Конституционный суд во время закрытого заседания Большой палаты в четверг, 20 июня признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

Таким образом выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.