Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Джерард Роланд
США и Китай продолжают воевать
Кристина Бердинских
Как Зеленский в Париже гостевал
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады — СМИ

Сегодня, 16:04
Цей матеріал також доступний українською
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады — СМИ - фото

ccu.gov.ua

КС признал законным указ Зеленского

Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам источника, Конституционный суд во время закрытого заседания Большой палаты в четверг, 20 июня признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

Таким образом выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Читайте также:

Кампания стартовала. Что важно знать о досрочных выборах в Раду

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 20:02

img
Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии
События

Сегодня, 17:37

img
Зеленский отменил указ о школьной форме
Политика

Сегодня, 19:33

img
Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:41

img
ЗеИтоги. Чем запомнился первый месяц президентства Владимира Зеленского
15824
Политика

Сегодня, 13:45

img
Сотрудников сократят. Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП — указ
14865
Политика

Вчера, 11:03

img
Медведчук заявил, что негативно относится к большинству украинцев
14530

Новости Одессы

img
Убийство девочки в Ивановке: все подробности и вопросы (фото)
img
В Одессе продавец сознался в изнасиловании 13-летней покупательницы
img
Дарью Лукьяненко похоронят завтра: в Ивановском районе объявлен день траура