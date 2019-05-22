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Зеленский работает над реанимированием переговоров по Донбассу — АП

Вчера, 20:17
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Зеленский работает над реанимированием переговоров по Донбассу — АП - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает варианты активизации всех переговорных процессов по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

«Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: „Минск“, все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, и которые состоятся в ближайшее время», — сказал он.

По словам Пристайко, украинская сторона до сих пор не знает содержания телефонного разговора президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, который состоялся 21 мая вечером.

Беседа была посвящена главным образом Донбассу. Она стала первой после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что глава Администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Минские переговоры Нормандский формат Донбасс Россия Вадим Пристайко

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