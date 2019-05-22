Зеленский работает над реанимированием переговоров по Донбассу — АП
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает
варианты активизации всех переговорных процессов по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом заявил заместитель главы Администрации
президента Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.
«Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: „Минск“, все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю
контактную группу, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, и которые
состоятся в ближайшее время», — сказал он.
По словам Пристайко, украинская сторона до сих
пор не знает содержания телефонного разговора президента РФ Владимира Путина, президента
Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, который состоялся
21 мая вечером.
Беседа была посвящена главным образом Донбассу.
Она стала первой после вступления в должность президента Украины Владимира
Зеленского.
Напомним, что глава Администрации президента
Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу
заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.