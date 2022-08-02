Зеленский и орден олигархов. Как глава государства пытается поставить на место супер-богатых и почему у него это не получается 2 августа, 14:20 Эксклюзив НВ Потенциальных олигархов власть планирует уговаривать избавляться от монополий и продавать медиаактивы, говорят источники НВ (Фото:Коллаж НВ)

Реестр олигархов превратился в документ, о котором можно с уверенностью сказать только одно: этот «пациент» скорее мертв, чем жив.

В условиях войны у государства Украина есть достаточно тайн, которые нужно прятать не только от врага, но и от большинства граждан. Однако среди вороха скрываемой информации есть и такая, которая, по сути своей должна быть общедоступной. Более того, сам Владимир Зеленский обещал сделать ее публичной.



Видео дня

Речь идет о реестре олигархов, а также о принципах его работы.



Пока по этой теме более-менее известны лишь несколько вещей. А именно то, что в конце июня президент ввел в действие решение СНБО о запуске реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Спустя две недели Алексей Данилов, секретарь Совбеза, заявил, что перечень уже готов, а «субъекты декларирования», — то есть, олигархи, которые, попав в него, обязаны подать декларацию о доходах, — «собирают документы».



Далее секретарь СНБО, — именно его ведомство отвечает за данное направление, — обмолвился, что одному из четырех определенных законом критериев олигарха отвечают 86 человек, и пояснил, что теперь их всех проверяют на соответствие еще двум. Фамилии «претендентов» он не назвал.



На этом скудный поток информации о формировании реестра и его фигурантах оборвался.



Разве что после того, как миллиардер Вадим Новинский отказался от депутатского мандата, а затем его партнер — богатейший украинец Ринат Ахметов — прекратил работу своего медиахолдинга Украина, глава Минюстра Денис Малюська несколько парадоксально заявил, что последний перестал подпадать под критерии понятия «олигарх». Хотя множество экспертов изначально пророчили отечественному миллиардеру № 1 верхнюю строчку реестра.



НВ обратился с рядом вопросов к ведомству Данилова: когда начнется и закончится проверка 86 человек, будет ли реестр публичен и как определить критерии участия в политической жизни конкретного лица во время войны. Ни на один из поставленных вопросов в СНБО не ответили.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.