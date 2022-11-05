Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсуждали 5 ноября, 20:41 Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу, 5 ноября, заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось более трех часов.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.



"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – длительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше будем освобождать нашу землю", - сказал глава государства.

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Также, отметил он, "очень обстоятельно проанализировали все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи".

"Особенно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал меньше, но есть еще над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и дальше все возможное и невозможное", - сказал Зеленский.

