Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсуждали
Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу, 5 ноября, заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось более трех часов.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – длительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше будем освобождать нашу землю", - сказал глава государства.
Также, отметил он, "очень обстоятельно проанализировали все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи".
"Особенно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал меньше, но есть еще над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и дальше все возможное и невозможное", - сказал Зеленский.