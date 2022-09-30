Рассмотрели план освобождения земель. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 30 сентября, 13:24 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ведомстве рассказали, что участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия. Также был рассмотрен план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов.



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Отдельно собравшиеся проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.

В заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник ГУР Кирилл Буданов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики,

руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак,

секретарь СНБО Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов,

командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук,

Юг Андрей Ковальчук, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.