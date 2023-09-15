Работа продолжается. Зеленский провел заседание Ставки и обсудил ситуацию на фронте с командующими 15 сентября, 19:47 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

В пятницу, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего.

Он уточнил, что проводился подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Зеленский также заслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного и других командующих.

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Также президент заслушал отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих.

Отдельно обсуждался вопрос снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

«Большой доклад Минстратегпрома по текущей динамике собственного производства и перспективам его наращивания», — уточнил он.

15 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении. Ранее замминистра обороны Анна Маляр говорила, что защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении и 4,8 кв. км на Таврическом направлении.

