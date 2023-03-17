Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего: говорили о самых сложных точках фронта 17 марта, 15:35 Зеленский провел очередное заседание ставки главнокомандующего (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщается на сайте президента, в заседании приняли участие президент Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

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К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Во время заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте.



Также командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях.

Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта, сообщили в Офисе президента.

Руководители разведки во время заседания рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация.

На предыдущем заседании ставки 14 марта все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.