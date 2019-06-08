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Зеленский провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ

Сегодня, 04:45
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Зеленский провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ - фото

Соня Кошкина / Facebook

Встреча проводилась в формате офф-рекордс

В пятницу, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ.

Присутствовавшие на встрече представители украинских СМИ поделились своими впечатлениями и опубликовали фотографии с мероприятия в Facebook.

О содержании разговоров никто из медийщиков не писал, так как встреча проводилась в формате офф-рекордс.

Каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Как рассказала председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа, встреча состоялась в резиденции Залесье. Глава государства отвечал на вопросы журналистов, разместившись вместе с гостями на креслах-мешках.

«Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим», — написала она на своей странице в Facebook.

Шеф-редактор Detector Media Наталья Лигачева сообщила, что на встрече присутствовали «практически все сотрудники АП из его команды, и это было ценно, так как можно было подискутировать о наболевшем достаточно плотно с ними, и все они были настроены на конструктивный диалог. Мы получили все контакты и заверения вести диалог и с журналистами, и с гражданским обществом постоянно».

«Я получила ответы — как позитивные, так и негативные — на некоторые свои вопросы к новому президенту, как на заданные, так и не заданные. У меня осталась тревога по поводу некоторых затронутых в ходе встречи проблем», — добавила она.

Также свое впечатление о встрече опубликовал и журналист проекта Схемы Михаил Ткач.

«Что могу сказать — те, кто пресмыкался перед Порошенко, пытаются зарекомендовать себя и перед Зеленским. Похоже, с надеждой, что их лучшие качества будут актуальны и в цене и при этой власти. Неудивительно, что те, кто в течение последних пяти лет с одной стороны создавали иллюзию свободы слова, а с другой давили на независимых журналистов в унисон с властью, не ушли вместе с командой Петра Порошенко и как один генпрокурор продолжают демонстрировать свою важность, непредвзятость и незаменимость», — написал Ткач.

Генеральний продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко отметила, что «на встрече говорили о важном, в том числе и о создании эффективной модели (концепции) информационного поля Украины».

«Улыбается искренне, говорит по делу и без этого ненавистного пафоса», — написала она в Facebook.

«Ожидаемо неожиданное место, зеленая киевская шаурма и много информации офф-рекордс», — описала встречу с Зеленским главред издания ГОРДОН Алеся Бацман.

Теги:   СМИ Встреча Журналист Владимир Зеленский

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