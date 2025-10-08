Зеленский согласовал СБУ операции, которые касаются «асимметричных ответов» Украины на российскую войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 8 октября, заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка и согласовал «некоторые планы».

«Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — заявил президент в вечернем обращении.

По словам Зеленского, он обсудил с Малюком результаты воинов Службы — Центра спецопераций А СБУ, которые воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны на разных участках фронта, в частности, Покровском.

8 октября Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность в уничтожении военных объектов на территории страны-агрессора России. Глава СБУ отчитался о существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО.

Президент отметил работу воинов ЦСО А СБУ, которые задействованы на Покровском направлении, где они уничтожают более 100 оккупантов ежедневно.

27 сентября сообщалось, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили насосную станцию в населенном пункте Конар в Чувашской Республике, в 1200 км от Украины.

3 октября источники NV в СБУ подтвердили поражение цели на расстоянии 1400 км — НПЗ в городе Орск Оренбургской области РФ.