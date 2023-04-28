Зеленский провел встречи с президентами Чехии и Словакии, которые прибыли в Киев с визитом

28 апреля, 16:27
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Владимир Зеленский встретился с Зузаной Чапутовой и Петром Павелом (Фото:пресс-служба президента)

Владимир Зеленский встретился с Зузаной Чапутовой и Петром Павелом (Фото:пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 апреля, провел встречи с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которые находятся с визитом Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время переговоров с президентом Чехии Зеленский поблагодарил чешское правительство и все общество за всестороннюю поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

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«Благодарю вас за ваш визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Мы высоко ценим поддержку вашей страны, вашего общества с первого дня полномасштабного вторжения», — сказал украинский лидер.

Петр Павел также выразил поддержку Украине и восхищение решительностью и смелостью украинского народа, борющегося за свою независимость.

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Во время встречи с Зузаной Чапутовой Зеленский поблагодарил ее страну за гуманитарную и оборонную поддержку и отметил важность помощи Словакии в восстановлении Украины.

«Спасибо за поддержку временно находящихся в вашей стране украинцев за поддержку со стороны общества. Также благодарю за мощную поддержку нашей армии на поле боя», — сказал Зеленский.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Словакия Петр Павел Владимир Зеленский Зузана Чапутова

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