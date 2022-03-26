Снова призвал предоставить Украине самолеты, танки и системы ПВО. Зеленский провел переговоры с Дудой 26 марта, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Зеленский и Дуда провели переговоры (Фото:Офис Президента)

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда провели видеоконференцию. Зеленский в очередной раз отметил необходимость предотвратить обстрелы украинских городов с воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности, Польши, до сих пор не переданы Украине. Хотя публично и эти страны и США заявляли о готовности к такому решению.

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«Цена промедления с самолетами — тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам», — заявил глава государства.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу на всей территории и переломить ход боевых действий.

«Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей — дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, а и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше», — сказал Зеленский.

Также на видеоконференции президенты и представители их офисов обсудили функционирование энергосистемы Украины в единой энергетической сети Европы. Министры энергетики двух государств получили поручение продлить консультации после завершения разговора.

Кроме того, Зеленский поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев. По словам Дуды, на сегодняшний день Польша приняла уже 2,3 млн украинцев. Он заявил, что страна обеспечивает их всем необходимым.