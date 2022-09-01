Зеленский снова провел Ставку верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Военные доложили о ситуации на фронте.
Об этом глава государства сказал во время обращения.
«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все руководители: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник ГУР Кирилл Буданов, и.о. руководителя СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии», – рассказал Зеленский.
Также Зеленский в вечернем обращении от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в Крыму.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.