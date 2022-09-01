Зеленский снова провел Ставку верховного главнокомандующего 1 сентября, 00:11 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Военные доложили о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сказал во время обращения.



«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все руководители: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник ГУР Кирилл Буданов, и.о. руководителя СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии», – рассказал Зеленский.

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Также Зеленский в вечернем обращении от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в Крыму.

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