Зеленский снова провел Ставку верховного главнокомандующего

1 сентября, 00:11
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Военные доложили о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сказал во время обращения.

«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все руководители: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник ГУР Кирилл Буданов, и.о. руководителя СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии», – рассказал Зеленский.

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Также Зеленский в вечернем обращении от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в Крыму.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Главнокомандующий Война России против Украины

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