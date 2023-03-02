Зеленский провел Ставку. Обсуждали прифронтовую ситуацию и вопросы безопасности

2 марта, 21:58
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в четверг, 2 февраля, во время которой обговаривали прифронтовую ситуацию и вопросы безопасности.

«Провел заседание Ставки — сугубо относительно фронтовой ситуации и ситуации безопасности. Общий доклад сделал Главнокомандующий. Был доклад разведки», — сказал президент во время видеообращения.

Видео дня

Зеленский сообщил, что командующие группировок ВСУ сообщили о ситуации на боевых направлениях. В частности, на Донецком, Запорожском, Херсонском и отдельно на Бахмуте.

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«Командующие прекрасно понимают, что их задача — делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла», — сказал президент.

Ранее Генштаб сообщал, что на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают штурм Бахмута, защитники Украины отразили атаки в районе украинского города.

https://www.youtube.com/embed/1PA_Znh0NsA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Ставка верховного главнокомандующего

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