Зеленский приехал в Николаевскую область и провел совещание c военным командованием

30 января, 14:16
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Среди прочего, участники совещания обсудили последствия российских атак на энергосистему (Фото:ОПУ)

Среди прочего, участники совещания обсудили последствия российских атак на энергосистему (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский провел с руководством Николаевской области совещание по поводу текущей ситуации в регионе.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе ОПУ.

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В совещании также приняли участие командование оперативной группировки войск Херсон и руководители силовых ведомств области.

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«Участники обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак со стороны России. В этом контексте были рассмотрены вопросы текущего состояния энергетической инфраструктуры региона, средств ее защиты и темпов обновления», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время совещания обсуждалось также восстановлении экономики области и создания рабочих мест.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате последней массированной ракетной атаки РФ 26 января было повреждено пять высоковольтных подстанций.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Николаевская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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