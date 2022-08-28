Зеленский провел «секретное» совещание. Заслушал информацию об обстановке на фронте

28 августа, 20:40
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности в воскресенье, 28 августа.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Встреча проходила в режиме «секретно». Руководители ВСУ, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, СБУ и других сил обороны заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте и рассмотрели другие вопросы.

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«Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины», — рассказали в ОП.

Также участники совещания рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов Зеленского.

В вечерней сводке за 28 августа Генштаб сообщил, что армия РФ пыталась наступать на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ откинули оккупантов.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины совещание Война России против Украины Генштаб ВСУ

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