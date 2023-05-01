Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками 1 мая, 23:00 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 мая, провел совещание с чиновниками и силовиками. Одной из тем обсуждений стали последствия последних ударов россиян.

В вечернем обращении он подчеркнул, что в совещании принимали участие премьер Денис Шмыгаль, министры и чиновники Офиса президента. При этом докладывали начальники Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Александр Литвиненко, глава Службы безопасности Василий Малюк и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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«Первый вопрос — последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что на совещании обсудили и возможное поведение врага в ближайшее время и скоординировали оборонные шаги.

Также отдельно были подняты вопросы оружия и снарядов для защитников Украины, ситуации на временно оккупированных территориях и противодействия России.

«Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу — только уничтожение», — отметил Зеленский.

Два человека погибли и 40 пострадали в результате российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области 30 апреля.

