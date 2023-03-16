Зеленский и Сунак обсудили оборону Бахмута и обучение украинских военных в Британии 16 марта, 19:46 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 16 марта, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава государства сообщил в Telegram, что рассказал собеседнику о ситуации на фронте и обороне Бахмута, они обсудили последние международные мероприятия.



«Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании», — заявил Зеленский и назвал разговор «хорошим».

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На Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский и Сунак «воздали должное храбрости» защитников Украины. Британский премьер рассказал о недавних переговорах с французскими, американскими и австралийскими коллегами и заявил, что Британия продолжает тесное сотрудничество с партнерами, чтобы Украина получила необходимое для обороны вооружение. Сунак также рассказал о передаче дополнительной военной помощи Британией.

«Жизненно важно, чтобы Украина имела возможность как можно скорее изменить расклад сил на поля боя», — подчеркнул он.



Премьер также рассказал, что в Британии находятся на учениях украинские морские пехотинцы. Они с Зеленским согласились, что присоединение Франции к программе обучения поможет Украине получить дополнительное преимущество на поле боя.