Зеленский и Сунак обсудили оборону Бахмута и обучение украинских военных в Британии
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в четверг, 16 марта, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Глава государства сообщил в Telegram, что рассказал собеседнику о ситуации на фронте и обороне Бахмута, они обсудили последние международные мероприятия.
«Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании», — заявил Зеленский и назвал разговор «хорошим».
На Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский и Сунак «воздали должное храбрости» защитников Украины. Британский премьер рассказал о недавних переговорах с французскими, американскими и австралийскими коллегами и заявил, что Британия продолжает тесное сотрудничество с партнерами, чтобы Украина получила необходимое для обороны вооружение. Сунак также рассказал о передаче дополнительной военной помощи Британией.
«Жизненно важно, чтобы Украина имела возможность как можно скорее изменить расклад сил на поля боя», — подчеркнул он.
Премьер также рассказал, что в Британии находятся на учениях украинские морские пехотинцы. Они с Зеленским согласились, что присоединение Франции к программе обучения поможет Украине получить дополнительное преимущество на поле боя.