Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Зеленский провел переговоры с президентами четырех стран

20 мая, 20:15
980
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский провел переговоры с президентами четырех стран - фото

АП Украины

Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентами Эстонии, Литвы, Венгрии и Грузии, которые посетили церемонию инаугурации.

Об этом сообщили в Администрации президента Украины.

Во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский отметил, что Украина будет равняться на Грузию в вопросе борьбы с коррупцией.

Он отметил, что Украина продолжит прилагать усилия для установления мира на Донбассе и европейской и евроатлантической интеграции.

Со своей стороны президент Грузии предупредила Зеленского о «еще одном вызове» - выборах в Европарламент. Она призвала объединить позиции Украины и Грузии относительно курса на евроинтеграцию и членство в НАТО. 

Кроме этого, Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала продолжить быть друзьями для Украины и украинского народа.

Зеленский в разговоре с Кальюлайд отметил поддержку Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины и усилия в поддержке евроинтеграционных стремлений.

Он отметил, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

«Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны», - заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Эстонией в сфере ИТ и укреплении киберзащиты.

Зеленский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Теги:   Эстония Венгрия Литва Грузия Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86047
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31184
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767