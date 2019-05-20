Зеленский провел переговоры с президентами четырех стран 20 мая, 20:15 980 Цей матеріал також доступний українською АП Украины Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию АП Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентами Эстонии, Литвы, Венгрии и Грузии, которые посетили церемонию инаугурации.

Об этом сообщили в Администрации президента Украины.

Во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский отметил, что Украина будет равняться на Грузию в вопросе борьбы с коррупцией.

Он отметил, что Украина продолжит прилагать усилия для установления мира на Донбассе и европейской и евроатлантической интеграции.

Со своей стороны президент Грузии предупредила Зеленского о «еще одном вызове» - выборах в Европарламент. Она призвала объединить позиции Украины и Грузии относительно курса на евроинтеграцию и членство в НАТО.

Кроме этого, Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала продолжить быть друзьями для Украины и украинского народа.

Зеленский в разговоре с Кальюлайд отметил поддержку Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины и усилия в поддержке евроинтеграционных стремлений.

Он отметил, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

«Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны», - заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Эстонией в сфере ИТ и укреплении киберзащиты.

Зеленский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Литвы Далей Грибаускайте.