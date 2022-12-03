Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждали 3 декабря, 16:41 Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего (Фото:Офис президент Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 3 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу.



Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами.

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Кроме того, было рассмотрено как проходит восстановления энергетической системы Украины и реализация мероприятий по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

Также обсуждалось продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

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В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.