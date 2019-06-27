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Зеленский назначил первого замглавы СБУ и руководителя Антитеррористического центра

27 июня, 11:36
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СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра ведомства Руслана Баранецкого.

Соответствующие указы № 462/2019 и № 463/2019 опубликованы на сайте президента.

«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича — первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», — говорится в указе.

Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны».

Теги:   Владимир Зеленский СБУ

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