Перестановки в СБУ. Зеленский уволил начальников управлений в Киеве и Киевской, Львовской, Тернопольской областях

15 августа, 12:35
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Зеленский назначил Артема Бондаренко начальником управления СБУ в Киеве и Киевской области.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент пояснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Видео дня

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

https://www.youtube.com/watch?v=m0gcVRsxYwM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский Война России против Украины

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