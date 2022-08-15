Перестановки в СБУ. Зеленский уволил начальников управлений в Киеве и Киевской, Львовской, Тернопольской областях 15 августа, 12:35 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский назначил Артема Бондаренко начальником управления СБУ в Киеве и Киевской области.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент пояснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Видео дня

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.