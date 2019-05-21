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Зеленский просит завтра созвать внеочередное заседание Рады

Вчера, 17:54
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Зеленский просит завтра созвать внеочередное заседание Рады - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский просит созвать в среду, 22 мая, внеочередное заседание Верховной Рады для внесения изменений в избирательное законодательство.

«Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов», — сообщил Зеленский в Twitter.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.

Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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