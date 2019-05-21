Зеленский просит завтра созвать внеочередное заседание Рады Вчера, 17:54 2112 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский просит созвать в среду, 22 мая, внеочередное заседание Верховной Рады для внесения изменений в избирательное законодательство.

«Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов», — сообщил Зеленский в Twitter.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.

Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.