«Украина — только начало». Зеленский прокомментировал заявления Кремля о «притеснении русскоязычных» в Приднестровье
Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала захватить другие страны после войны в Украине, комментируя заявления РФ о «притеснении русскоязычных» в Приднестровье.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
«Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что вроде бы их задачей сейчас является установление контроля над югом Украины и выход на границу Молдовы. И якобы в Молдове нарушаются права русскоговорящих», — сказал Зеленский в традиционном видеообращении.
Президент добавил, что единственное место, где нужно заботиться о русскоязычных это территория РФ, где нет свободы слова, свободы выбора, процветает бедность, а человеческая жизнь ничего не стоит.
«Это (заявление РФ о Приднестровье — ред.) только подтверждает, что российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны», — подчеркнул президент.
Ранее заместитель командира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить «еще один выход в Приднестровье». По его словам, там замечают факты так называемого притеснения русскоговорящего населения.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.