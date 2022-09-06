«Нас невозможно сломать». Зеленский отреагировал на удары России по Харькову и Кривому Рогу

6 сентября, 15:48
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел войсками РФ Харькова и Кривого Рога, заявил, что за каждый удар на оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание.

«Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе», — написал он в Telegram.

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Глава государства добавил, что за каждый удар на оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание.

«Спрятаться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать», – написал он.

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Утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетные удары по центру Харькова, попав в гражданские объекты.

Перед этим ночью оккупанты обстреляли Индустриальный район областного центра. В результате атаки погибла женщина.

Также во вторник, 6 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. В результате возник пожар на нефтебазе.

https://www.youtube.com/watch?v=vsBr6nVmQBA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Кривой Рог Владимир Зеленский Война России против Украины

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