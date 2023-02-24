Зеленский прокомментировал информацию о том, что Буданов мог возглавить Минобороны 24 февраля, 19:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что министром обороны вместо Алексея Резникова могли назначить руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в пятницу, 24 февраля, глава государства отметил, что если бы главой Минобороны хотели назначить главного разведчика, это бы сделали исключительно в рамках украинского законодательства.



Видео дня

«Решения, которые я принимаю на Ставке, касающиеся личностей безопасности и обороны нашего государства, я не обсуждаю публично. Одно из таких решений — это безопасностная ситуация в некоторых регионах и некоторых институтах, где у меня были мысли. Не сугубо к этому министерству [обороны], а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечивать нам безопасность, усилить это военными или разведчиками или служащими. Это касается ситуации в некоторых приграничных регионах и контактных линий со временно оккупированными территориями», — сказал президент.

Ранее глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия утверждал, что вместо Алексея Резникова Минобороны может возглавить глава ГУР Кирилл Буданов.



На фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам СМИ сообщали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина). Сам министр говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.



15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра.



Кабинет министров во вторник, 21 февраля, назначил основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями министра обороны Алексея Резникова. 14 февраля правительство назначило первым замминистра обороны командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

