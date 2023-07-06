Зеленский назвал невозможным примирение украинцев и россиян в обозримом будущем
Владимир Зеленский пообщался со студентами из Аргентины (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит возможности для восстановления отношений россиян и украинцев в обозримом будущем.
«Если пришли к вам в дом убили кого-то из родных. Насиловали кого-то из ваших знакомых, сожгли вашу землю, заминировали земли, чтобы мы не могли выращивать хлеб, атаковали всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетело около 4 тысяч ракет, и это на гражданское население. Я не считаю те снаряды и ракеты, которые летели на военных. Они убили людей, убиты дети и после этого можно восстановить отношения с этими людьми и есть ли лекарство этому?», — заявил президент во время общения со студентами из Аргентины.
Глава государства подчеркнул, что лишь, когда пройдет долгое время, то примирение возможно. Но для этого необходимо, чтобы агрессор признал свою вину, а убийцы понесли наказание.
«Должно пройти долгое время. Других лекарств у меня нет», — заявил Зеленский.