Зеленский назвал невозможным примирение украинцев и россиян в обозримом будущем 6 июля, 00:03 Владимир Зеленский пообщался со студентами из Аргентины (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит возможности для восстановления отношений россиян и украинцев в обозримом будущем.

«Если пришли к вам в дом убили кого-то из родных. Насиловали кого-то из ваших знакомых, сожгли вашу землю, заминировали земли, чтобы мы не могли выращивать хлеб, атаковали всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетело около 4 тысяч ракет, и это на гражданское население. Я не считаю те снаряды и ракеты, которые летели на военных. Они убили людей, убиты дети и после этого можно восстановить отношения с этими людьми и есть ли лекарство этому?», — заявил президент во время общения со студентами из Аргентины.

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Глава государства подчеркнул, что лишь, когда пройдет долгое время, то примирение возможно. Но для этого необходимо, чтобы агрессор признал свою вину, а убийцы понесли наказание.

«Должно пройти долгое время. Других лекарств у меня нет», — заявил Зеленский.