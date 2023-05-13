Зеленский о контрнаступлении: Вы это увидите, а Россия точно почувствует 13 мая, 22:19 Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия точно почувствует украинское контрнаступление. Также он убежден, что успехи украинской армии повлияют на поддержку российского диктатора Владимира Путина внутри РФ.

В интервью итальянским СМИ в субботу, 13 мая, Зеленский заявил, что Украина очень серьезно готовится к предстоящей атаке.

«Вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует», — подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский добавил, что первые важные шаги «будут скоро». Также, по словам президента, после успехов ВСУ на поле боя поддержка Путина будет уменьшаться.

«У нас будут контрнаступательные действия. Мы буди отталкивать его назад. Его поддержка будет уменьшаться. Появятся внутренние вопросы, он их будет решать. У нас мотивация будет только увеличиваться», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.