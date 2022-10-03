На пути в НАТО. Зеленский назвал «мощным заявлением» совместную поддержку девяти стран Альянса

3 октября, 00:43
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Зеленский прокомментировал заявление девяти стран НАТО (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Зеленский прокомментировал заявление девяти стран НАТО (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский назвал «мощным заявлением» совместную поддержку вступления Украины в НАТО лидеров девяти стран Альянса.

«Мощное совместное заявление имеем сегодня от лидеров девяти государств НАТО: Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии», — заявил президент.

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Глава государства подчеркнул, что кроме осуждения российской агрессии, лидеры стран поддержали вступление Украины в НАТО.

«В этом направлении и двигаемся. Уверен, и этот наш проект мы реализуем», — сообщил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=gczns_NKmRY
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2 октября президенты девяти стран НАТО призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

Под заявлением подписались:

  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президент Чехии Милош Земан;
  • президент Эстонии Алар Карис;
  • президент Латвии Эгилс Левитс;
  • президент Литвы Гитанас Науседа;
  • президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
  • президент Черногории Мило Джуканович;
  • президент Румынии Клаус Йоханнис;
  • президент Словакии Зузана Чапутова.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

https://www.youtube.com/watch?v=FIFaLd94NpU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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