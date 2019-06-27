Зеленский о переговорах Медведчука с «Л/ДНР»: Украине не нужны посредники 27 июня, 16:50 4259 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на переговоры Виктора Медведчука с боевиками «ЛДНР» об освобождении украинских пленных.

Во время пресс-конференции в Офисе президента Зеленский отметил, что государству в вопросе обмена пленных посредники не нужны.

«Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники… Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами», — заявил президент.

27 июня нардеп Вадим Рабинович заявил, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые состоялись в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четверых украинских военнопленных.

Он также обнародовал фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить.

Рабинович заверил, что передача украинских пленных состоится в Минске, 28 июня.

