Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах Вчера, 19:29 26669 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя провал в Верховной Раде законопроекта об изменении избирательного законодательства, заявил, что старые политики выбрали старую систему.

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — сказал он.

По словам Зеленского, нардепы «рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду».

«Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил Зеленский.

Ранее, Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов нардепов и относительно публичных закупок.

Добавим, что президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая с целью рассмотрения президентских законопроектов.