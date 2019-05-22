Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя провал в Верховной Раде законопроекта об изменении избирательного законодательства, заявил, что старые политики выбрали старую систему.
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — сказал он.
По словам Зеленского, нардепы «рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду».
«Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил Зеленский.
Ранее, Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов нардепов и относительно публичных закупок.
Добавим, что президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая с целью рассмотрения президентских законопроектов.