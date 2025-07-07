Зеленский о ночных обстрелах: Украина рассчитывает, что партнеры выполнят договоренности по ПВО

Пожар в многоэтажке после российской атаки дронами на Харьков, 7 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

Войска страны-агрессора России запустили по Украине около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу управляемых авиабомб за прошедшую неделю, в ряде областей продолжаются спасательные работы после новых ночных атак , сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник, 7 июля.

Он рассказал, что с ночи продолжаются спасательные работы в Донецкой и Днепропетровской областях после российских обстрелов дронами, большинство из которых — шахеды. Также спасатели разбирают завалы в Харькове после удара по многоэтажкам. В городе 27 пострадавших, среди них три ребенка, самому маленькому — три года.

«Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО — это главное для защиты жизни», — написал президент в соцсетях.

Также он сообщил о динамичной реализации договоренностей об инвестициях в украинское производство оружия, в частности, дронов-перехватчиков.

Ночью 7 июля войска РФ атаковали Украину шахедами. В Киеве в результате удара есть повреждения в трех районах: в Деснянском возник пожар в авто, в Соломенском — обломки упали на автомойку, а в Голосеевском — на офисное здание.

В Харькове в результате ночной атаки 27 человек пострадали, есть попадания БпЛА в двух районах города. В Одессе из-за удара дронами один человек погиб.

Воздушные силы сообщали, что оккупанты ночью применили 101 БпЛА, 75 были обезврежены.

Утром 7 июля россияне снова нанесли удары БПЛА по Харькову и Запорожью. Главными целями были здания ТЦК и СП, сообщается об 11 раненых в Харькове и около 10 — в Запорожье.